Barcelona'da sakatlık şoku! Philippe Coutinho 3 ay yok...
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon kötü günler geçiren Barcelona'da kara bulutlar takımın üzerinden ayrılmıyor.
İspanyol ekibinin Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Barcelona'da aradığını bulamayan Coutinho'nun takımdan ayrılması da gündemdeydi.
Coutinho, 3 sene önce Liverpool'dan 145 milyon euroya Barcelona'ya transfer olmuştu.
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