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GeriFutbol Barcelona'da sakatlık şoku! Philippe Coutinho 3 ay yok...
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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Barcelona'da sakatlık şoku! Philippe Coutinho 3 ay yok...

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Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon kötü günler geçiren Barcelona'da kara bulutlar takımın üzerinden ayrılmıyor.

İspanyol ekibinin Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Barcelona'da aradığını bulamayan Coutinho'nun takımdan ayrılması da gündemdeydi.

Coutinho, 3 sene önce Liverpool'dan 145 milyon euroya Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelonada sakatlık şoku Philippe Coutinho 3 ay yok...

Barcelonada sakatlık şoku Philippe Coutinho 3 ay yok...

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