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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Barcelona'da Malcolm Delaney ile yollar ayrıldı!

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Barcelona'da Malcolm Delaney ile yollar ayrıldı!
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İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li skorer Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı.

Barcelona Kulübü, 31 yaşındaki basketbolcunun 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Almanya'da Bayern Münih, Rusya'da Lokomotiv Kuban, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks gibi takımlarda görev yapan Delaney, sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Delaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun ertelenmesinden önce Barcelona formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 10,2 sayı, 4,8 asist, İspanya liginde ise 10,3 sayı, 3,6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

 

Barcelonada Malcolm Delaney ile yollar ayrıldı

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