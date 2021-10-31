Barcelona'da hastaneye kaldırılan Agüero'nun son durumu belli oldu!

Haberin Devamı

Barcelona'nın Alaves'i konuk ettiği La Liga mücadelesinde nefes alma güçlüğü çekerek hastaneye kaldırılan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun son durumu belli oldu.

Sport Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona Hastanesi'ne kaldırılan Agüero'ya yapılan tetkiklerde kalp atış hızında ritim bozukluğu saptandığı belirtildi. Arjantinli futbolcudaki sorunu daha iyi anlamak için doktorların ekstra testler istediği kaydedildi.

Agüero'nun son durumunun iyi olduğu ancak yeni istenen testler nedeniyle endişeli olduğu ifade edildi.

Tecrübeli futbolcu, Barcelona'nın Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.