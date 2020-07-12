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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Barcelona'da Griezmann şoku! Şampiyonlar Ligi maçına yetişemeyebilir...

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Barcelona'da Griezmann şoku! Şampiyonlar Ligi maçına yetişemeyebilir...
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Barcelona Kulübü, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Real Valladolid maçında sakatlık geçiren Griezmann'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basını, Griezmann'ın 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemiyebileceğini yazdı.

Fransız futbolcu, takımının 1-0 kazandığı dün akşamki Real Valladolid maçında kas ağrıları nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadan değiştirilmişti.

 

Barcelonada Griezmann şoku Şampiyonlar Ligi maçına yetişemeyebilir...

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