Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi için flaş iddia! 'Neredeyse eminim'

Spor Arena Dış Haber - 30 Haziran'da Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan ve eski başkan Josep Bartomeu ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi'yle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında verdiği röportajda takımdan ayrılma nedenlerini sıralayan Arjantinli süper yıldız için Katalan ekibinin eski scoutu Andre Cury dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Radio Continental'e konuşan Cury, Messi'nin Barcelona'da kalma ihtimalinin her geçen gün kuvvetlendiğini söyledi.

"YİNE DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAKLAR"

"Leo'nun Barcelona'da kalacağından neredeyse eminim" diyen Cury, "Barcelona'da yine mutlu olacak ve iyi performanslar sergileyecek. Barcelona, yeni bir takım oluşturacak ve 1-2 yıl içerisinde yine dünyanın en iyi takımı olacak" şeklinde konuştu.

"KULÜP MESSI'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

Bartomeu yönetiminin Messi'ye yeniden rekabetçi bir takım kurma sözü verdiğini ancak bu sözü tutmadığını belirten Barcelona eski scoutu, "Onu rahatsız eden şey, rekabetçi bir takımın olmamasıydı. Bunun olmasını istiyordu ve gerçek şu ki, kulüp de bunun sözünü verdi ancak tutmadı. Sonrasında Messi bu konunun dışında kaldı" dedi.

"SON DÖNEMDE HER ŞEY OLUMLU. LAPORTA MESSI'YI İKNA EDECEKTİR"

Messi'nin, ikinci kez başkan seçilen Joan Laporta ile olan ilişkisini de değinen Andre Cury, "Messi'nin Barcelona'daki geçmişini biliyorum. Laporta ile daha önce iyi bir ilişkisi vardı ve şimdi yeniden başkan seçildi. Son dönemde kulüpte gerçekleşen birçok olumlu durum var. Laporta'nın Messi'yi ikna edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER CITY SICAK BAKMIYOR"

Önceki günlerde çıkan haberlerde Manchester City'nin Messi'ye daha önce olduğu kadar sıcak bakmadığı ifade edilmişti.

Bu sezon Barcelona formasıyla 37 maça çıkan Arjantinli yıldız, 29 gol atıp 13 asist yaptı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...