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GeriFutbol Barcelona'da Agüero şoku! Maça çıkmadan sakatlandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Barcelona'da Agüero şoku! Maça çıkmadan sakatlandı

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Barcelona'da Agüero şoku! Maça çıkmadan sakatlandı

Barcelona'nın Manchester City'den kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak.

İspanya ekibi Barcelona'nın Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta forma giyemeyecek.

Barcelona Kulübü, 33 yaşındaki Agüero'nun tendon sakatlığı sebebiyle 10 hafta takımdan uzak kalacağını duyurdu.

Geçen sezon sonu İngiltere temsilcisi Manchester City'deki sözleşmesi biten Agüero, Barcelona ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı.

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