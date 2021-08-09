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Barcelona'da Agüero şoku! Maça çıkmadan sakatlandı
Barcelona'nın Manchester City'den kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak.
İspanya ekibi Barcelona'nın Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta forma giyemeyecek.
Barcelona Kulübü, 33 yaşındaki Agüero'nun tendon sakatlığı sebebiyle 10 hafta takımdan uzak kalacağını duyurdu.
Geçen sezon sonu İngiltere temsilcisi Manchester City'deki sözleşmesi biten Agüero, Barcelona ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı.