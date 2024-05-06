Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerine kimin peşinde? The Sun'dan çılgın iddia...

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Barcelona, bu sezon istikrarsız performansıyla dikkat çekti ve zirve yarışından erken koparak ligin bitimine 4 hafta kala La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in gerisinde kaldı.

Katalan devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde PSG'ye elenerek Avrupa'daki iddiasını kaybetti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Xavi'nin kalacağını açıklamasıyla birlikte kulübün önümüzdeki sezon için kadro planlamasını hızlandırdı.

Barça önümüzdeki transfer sezonunda aktif bir rol oynamayı planlıyor ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İLK HEDEF DARWIN NUNEZ

İngiliz medyası The Sun'a göre Barcelona'nın ilk hedefi, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski yerine Darwin Nunez oldu.

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Katalanların olası bir isim olarak Liverpool'un santrforu Darwin Nunez'in ismini gündemine aldığı iddia edildi.

İngiliz kulübünün, gerekli seviyede performans gösteremeyen ve tepkilere maruz kalan Uruguaylı forvet oyuncusunu satmaya hazır olduğu öne sürüldü.

LEWANDOWSKI'NİN SAYILARI

Barcelona'da ikinci sezonunu geçiren Robert Lewandowski, geçen sezon 33 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu. Bu sezon ise beklentileri karşılayamayan Polonyalı çıktığı 45 maçta 24 kez rakip fileleri havalandırdı.

NUNEZ İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Darwin Nunez, Liverpool'a, Benfica'da geçirdiği harika bir sezonun ardından ve tüm Avrupa'nın dikkatini çektiği bir dönemde yüksek beklentilerle gelmişti.

Takımın oyununa katkı sağlamasına rağmen, gol beklentilerini karşılamakta zorluk çeken Uruguaylı, eleştirilerin hedefi haline geldi.

Kırmızı-beyazlılar ile ilk sezonunda tüm müsabakalarda 15 gol atıp ve 5 asist yapmıştı. Bu sezonda ise şu ana kadar 31 gol katkısı (18 gol 13 asist) yaptı.

Bu yıl da kötü bir performans sergileyen Darwin, genç yaşına rağmen kısa kariyerinde şimdiden 100'den fazla gol attı. Bu nedenle Barcelona, ​​Lewandowski'nin olası ayrılışı sonrası Darwin Nunez'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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LIVERPOOL İLE İLGİLİ TÜM GÖNDERİLERİ SİLDİ

Darwin Nunez, Liverpool taraftarlarından ailesine ve sevdiklerine yönelik kötü tepkiler gördükten sonra Liverpool ile ilgili tüm sosyal medya gönderilerini sildi.