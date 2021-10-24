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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona Real Madrid maçının detayları

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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte Barcelona Real Madrid maçının detayları

Barcelona Real Madrid maçı Türk futbolseverlerin de gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde taraftarlarını aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşatan Barcelona, son 10 maçında sadece 4 kez kazanabildi. Peki, Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Barcelona Real Madrid maçının detayları

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İspanya'nın merakla beklenen karşılaşması Barcelona Real Madrid, uzun süre sonra Messi ve Ramos olmadan oynanacak. Barcelona ve Real Madrid, yaz transfer döneminde PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi ve Sergio Ramos olmadan 2015'ten sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Camp Nou’daki müsabaka 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. TSİ saat 17:15’te başlayacak olan maç Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabakada hakem Jose Maria Sanchez Martinez düdük çalacak.

Barcelona Real Madrid maçı öncesinde konuk takım 17 puanla ligin üçüncü sırasında yer alıyor. Ev sahibi Barcelona ise 15 puanla sekizinci sırada. Barça’da Dembele, Pedri, Araujo ve Braithwaite sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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