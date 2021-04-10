Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler El Clasico'da.. Şifresiz!

Real Madrid'e konuk olduğu son yedi resmi maçın beşini kazanan Barcelona, bu mağlubiyetlerden birini Mart 2020'deki son ziyaretinde aldı. Barça, deplasmanda üst üste iki derbi yenilgisini en son 2008'de Frank Rijkaard yönetiminde almıştı. La Liga'da oynadığı son 19 maçın sadece birini kaybeden Real Madrid, tek mağlubiyetini Ocak 2021'de Levante'den aldı.

Deplasmanda oynadığı son dokuz La Liga maçını kazanan Barcelona, tarihinde üçüncü kez üst üste 10 dış saha karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor. Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Real Madrid'den daha fazla kafa golü atan sadece üç takım var: Bayern, Inter ve Montpellier.

La Liga'da görev yaptığı son altı maçta da en az bir gol atan Karim Benzema, 2000'li yıllarda Real Madrid formasıyla 7+ maçlık seri yakalayan dördüncü isim olmak istiyor. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, hem La Liga'da hem de resmi maçlarda en fazla El Clasico golü atan oyuncu konumunda. Real Madrid'e rakip olduğu son altı maçta fileleri havalandıramayan Arjantinli oyuncu, bu rekabet tarihinde daha uzun bir suskunluk yaşamadı.

Barcelona'ya rakip olduğu son dokuz resmi maçta gol atamayan Karim Benzema, Real Madrid formasıyla aynı takıma karşı yaşadığı en uzun seriyi sona erdirmek istiyor. Ronald Koeman, La Liga'da 1980'den bu yana Barcelona'nın başında çıktığı ilk iki Real Madrid maçından mağlup ayrılan ilk teknik direktör olabilir.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma Misli.com'dan şifresiz izlenebileceği gibi, Spor SMART ve S Sport Plus kanallarından da ekranlarda olacak.

REAL MADRID

- Son 3 lig maçını kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'u 3-1 devirip yarı final kapısını ardına kadar aralayan Real Madrid'de Sergio Ramos ve Dani Carvajal'ın sakatlıkları sürüyor. Raphael Varane koronavirüs karantinasında.

- Eden Hazard iyileşti ancak ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

- TD Zinedine Zidane orta alanda "Modric, Casemiro & Kroos" üçlüsünü bozmayacaktır. Sağ bekte Lucas Vazquez, sol bekte Ferland Mendy izleyeceğiz.

- Hücumun bir kanadında Marco Asensio, diğer kanadında Vinicius Junior forma giyecek. Gole en yakın isim ise elbette Karim Benzema olacak.

BARCELONA

- İspanya Süper Kupa'yı kazanamadılar, Devler Ligi'ne son 16 turunda veda ettiler...

- Barcelona, Kral Kupası'nda da ite kaka finale yükselmişti ancak La Liga'da son 6 maçta fire vermedi. Bu 6 maçın 4'ünde gol yemedi ve Atletico Madrid'in kayıpları sonrası zirveye 1 puanlık mesafeye kadar geldi.

- Philipp Coutinho ve Ansu Fati sakat, Gerard Pique ve Sergi Roberto iyileşti ancak ilk 11'de olmaları beklenmiyor.

- TD Ronald Koeman, kötü futbol ve istenilmeyen sonuçlar sonrası 4-3-3'ü çöpe atıp 3'lü savunmaya döndü. Arka arkaya galibiyetler de geldi. Kanatlar Sergino Dest ve Jorbi Alba'ya emanet.

- Hücumda "Messi & Griezmann" önünde Dembele de gördük, Pedri önünde "Messi & Griezmann" da... Koeman'ın bu bölgeyi nasıl dizayn edeceğini maç saati öğreneceğiz.