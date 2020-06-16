Barcelona Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Barcelona Leganes maçı ile bu akşam İspanya Ligi'nde iki takım karşı karşıya geliyor. İspanya La Liga'nın 29. haftasında lider Barcelona sahasında küme düşme hattındaki Leganes'i konuk ediyor. Bu maç öncesi Barcelona'nın evinde 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Peki Barcelona Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
La Liga'nın 29. haftasında Barcelona sahasında Leganes'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip 61 puanla zirvedeki yerini korurken, küme düşme hattındaki Leganes ise 23 puanla 19. sırada bulunuyor.
Şampiyonluk yolunda zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Barcelona, geride kalan 28 haftada yalnızca 5 kez puan kaybetti.
Barcelona Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Barcelona Leganes maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak
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