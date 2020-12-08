Barcelona Juventus maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Barcelona Juventus maçı istatistik bilgileri

Juventus'a rakip olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Barcelona, grup aşamalarındaki üç karşılaşmanın ikisini kazandı. Şimdi gözler iki takım arasında bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Barcelona Juventus maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, Barcelona Juventus maçı istatistik bilgileri

Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamalarının son haftalarında en fazla galibiyet alan takım, çıktığı 27 maçın 19'unu kazanan Barcelona.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 grup maçının dokuzunu kazanan Juventus (1M), bu süreçte sadece bu sezon Barcelona'ya mağlup oldu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezondaki grup maçlarının altısını da kazanan sekizinci takım olmak istiyor. Katalan ekibi, bunu sadece 2002/03'te Louis van Gaal yönetiminde başarabilmişti.

Barcelona'ya rakip olduğu son 20 resmi maçta 15 gol atan Cristiano Ronaldo, çıktığı son üç karşılaşmanın ikisinde fileleri havalandırmıştı.

Barcelona forveti Martin Braithwaite, Şampiyonlar Ligi'nde 1999/2000'den bu yana ilk 11 çıktığı ilk üç maçta da gol atan ilk Barcelona oyuncusu olmak istiyor. Juventus forveti Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla maçta karşılaştığı rakibi Barcelona.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren beş Şampiyonlar Ligi maçında, Arjantinli oyuncunun atılan gollerde 3-0'lık üstünlüğü var. İki yıldız, en son Mayıs 2011'de Barcelona ile Real Madrid'in boy gösterdiği yarı finalde karşılaşmıştı.

Barcelona Juventus maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlacak