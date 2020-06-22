MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBarcelona idmanında şok kavga! Lionel Messi...
GeriFutbol Barcelona idmanında şok kavga! Lionel Messi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Barcelona idmanında şok kavga! Lionel Messi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barcelona idmanında şok kavga! Lionel Messi...
Abone Olgoogle-news

Barcelona'nın Sevilla ile berabere kalıp La Liga'da liderliği Real Madrid'e bırakmasının ardından antrenmanda gergin anlar yaşandı.

La Liga'da Barcelona, Sevilla ile berabere kalırken liderliği de rakibi Real Madrid'e bıraktı. İspanyol basını ise aralarının uzun süredir bozuk olduğu belirtilen Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ın antrenmanda kavga ettiğini iddia etti.

Habere göre ciddi şekilde tartışma yaşayan ve birbirlerinin üzerine yürüyen iki futbolcuyu teknik direktör Setien ve diğer futbolcular sakinleştirdi. 

UZUN ZAMANDIR ARALARI BOZUKTU

Araya giren Setien ve futbolcular, kavganın büyümesini önlerken ikili arasında alevlenen tartışmaların ciddi boyutlara ulaştığı görüldü. 

Uzun zamandır iki yıldızın aralarının bozuk olduğu ve Messi'nin Griezmann'ı takımda istemediği belirtiliyordu. Barcelona'nın önümüzdeki sezona Fransız futbolcu ile devam etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

 

 

Barcelona idmanında şok kavga Lionel Messi...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle