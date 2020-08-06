Barcelona Gustavo Maia'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon avro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.



Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon avro olarak belirlendiği de ifade edildi.