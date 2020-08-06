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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Barcelona Gustavo Maia'yı transfer etti

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon avro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon avro olarak belirlendiği de ifade edildi.

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