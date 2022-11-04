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Canlı: Barcelona Fenerbahçe Beko maçı

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Barcelona
Canlı: Barcelona Fenerbahçe Beko maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 17:54

Euroleague'in 6. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Barcelona ile Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İkinci çeyrek oynanıyor

Barcelona: 21

Fenerbahçe Beko: 19

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 6. hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. 4 Kasım Cuma günü (bu akşam) TSİ 22.30’da Palau Blaugrana’da başlayan mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanıyor.

FC Barcelona’da son durum:

Sarunas Jasikevicius tarafından çalıştırılan Barcelona’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Rokas Jokubaitis, Rafa Villar, Michael Caicedo, Cory Higgins

Forvetler: Kyle Kuric, Oriol Pauli, Alex Abrines, Sergi Martinez, Nikola Kalinic, Nikola Mirotic, Gael Bonilla, Oscar Da Silva

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Pivotlar: Jan Vesely, Sertaç Şanlı, Mike Tobey, James Nnaji
Koç: Sarunas Jasikevicius

Barcelona’da Nikola Mirotic’in uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

Barcelona, bu sezon Euroleague’de oynadığı beş maçta üç galibiyet aldı. Sson olarak 28 Ekim Cuma günü konuk ettiği Emporio Armani Milano’yu 74-56 yendi. Barcelona’da Mike Tobey 13, Cory Higgins 11 sayı üretti.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Barcelona

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