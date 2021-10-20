Barcelona, Dinamo Kiev'i tek golle geçti! Camp Nou'da ilkler yaşandı, Gerard Pique ve Roberto Carlos...

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Dinamo Kiev kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 kazanan Barcelona, sahadan 3 puanla ayrıldı.

İLK GOL VE PUANLAR, LUCESCU KARŞISINDA GELDİ

Katalan ekibi, ilk iki maçta önce Bayern Münih'e sonra Benfica'ya 3-0 mağlup olurken, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle gruptaki puanını 3'e yükseltti. Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

200 DAKİKA SONRA GELEN ŞUT

Barcelona, mücadelenin 20. dakikasında Luuk de Jong ile rakip kaleyi yokladı. Böylece İspanyol devi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk isabeytli şutunu çıktığı 3. maçın 20. dakikasında çekmiş oldu.

ROBERTO CARLOS'U YAKALADI

Dinamo Kiev ağlarını havalandıran Gerard Pique, 16 golle Roberto Carlos'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan savunma oyuncusu rekorunu egale etti. Sergio Ramos'un ise 15 golü bulunuyor.

Haberin Devamı

EN YAŞLI OYUNCU

Ayrıca İspanyol stoper, 34 yıl ve 260 gün ile Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncusu oldu

Katalan ekibi, grubun dördüncü haftasında Dinamo Kiev ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sonrasında Benfica'yı konuk edecek olan Koeman'ın öğrencileri, son maçta Bayern Münih ile Almanya'da oynayacak.