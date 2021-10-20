Barcelona, Dinamo Kiev'i tek golle geçti! Camp Nou'da ilkler yaşandı, Gerard Pique ve Roberto Carlos...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
En büyük korku gerçek oldu Dünya AY 4.2 ile sarsıldıEn büyük korku gerçek oldu! Dünya AY 4.2 ile sarsıldı#Koronavirüs
Barcelona, Kievi tek golle geçti Camp Nouda ilkler yaşandı, Pique ve Carlos...Barcelona, Kiev'i tek golle geçti! Camp Nou'da ilkler yaşandı, Pique ve Carlos...#Şampiyonlar Ligi
Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor 1 Kasımda başlıyor... Ödemeyene cezası varDikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var#Emlak Vergisi
Bakan Ersoy Tarafsız Bölgede açıkladı... Turizmde hedef güncellendiBakan Ersoy Tarafsız Bölge'de açıkladı... Turizmde hedef güncellendi#AKM
Türkiye ile İran arasında kritik anlaşma İmzalar atıldıTürkiye ile İran arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı#Türkiye
Korkutan uyarı: Kış aylarında vaka sayıları...Korkutan uyarı: Kış aylarında vaka sayıları...#İngiltere Sağlık Bakanı
Gazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Centerda tören... Eşinden duygusal sözlerGazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören... Eşinden duygusal sözler#Gazeteci Sami Kohen
California Valisinden flaş çağrı Acil durum ilan edildi... Yüzde 140 artacakCalifornia Valisi'nden flaş çağrı! Acil durum ilan edildi... Yüzde 140 artacak#ABD
Konyada 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişmeKonya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişme#Konya
Galatasaraydan transferde Felipe Melo sürprizi Resmi teklif...Galatasaray'dan transferde Felipe Melo sürprizi! Resmi teklif...#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada: İş birliğimizi güçlendiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da: 'İş birliğimizi güçlendiriyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusyadan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdiRusya'dan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdi!#Koronavirüs
Maç sonrası olay yorum: Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...Maç sonrası olay yorum: 'Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...'#Fenerbahçe
Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı Her akşam evimize konuk oluyor...Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı? Her akşam evimize konuk oluyor...#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Kraliçe 2. Elizabethe ne oluyor Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdiKraliçe 2. Elizabeth'e ne oluyor? Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdi#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERSpor Arena Haberleri

Barcelona, Dinamo Kiev'i tek golle geçti! Camp Nou'da ilkler yaşandı, Gerard Pique ve Roberto Carlos...

#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Dinamo Kiev
Barcelona, Dinamo Kievi tek golle geçti Camp Nouda ilkler yaşandı, Gerard Pique ve Roberto Carlos...

Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Camp Nou'da ilkler yaşanırken Gerard Pique de tarihe geçti.

Barcelona-Dinamo Kiev maçından en özel fotoğraflarBarcelona-Dinamo Kiev maçından en özel fotoğraflar
Barcelona-Dinamo Kiev maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Dinamo Kiev kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 kazanan Barcelona, sahadan 3 puanla ayrıldı.

İLK GOL VE PUANLAR, LUCESCU KARŞISINDA GELDİ

Katalan ekibi, ilk iki maçta önce Bayern Münih'e sonra Benfica'ya 3-0 mağlup olurken, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle gruptaki puanını 3'e yükseltti. Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

200 DAKİKA SONRA GELEN ŞUT

Barcelona, mücadelenin 20. dakikasında Luuk de Jong ile rakip kaleyi yokladı. Böylece İspanyol devi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk isabeytli şutunu çıktığı 3. maçın 20. dakikasında çekmiş oldu.

Barcelona, Dinamo Kievi tek golle geçti Camp Nouda ilkler yaşandı, Gerard Pique ve Roberto Carlos...

ROBERTO CARLOS'U YAKALADI

Dinamo Kiev ağlarını havalandıran Gerard Pique, 16 golle Roberto Carlos'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan savunma oyuncusu rekorunu egale etti. Sergio Ramos'un ise 15 golü bulunuyor.

Barcelona, Dinamo Kievi tek golle geçti Camp Nouda ilkler yaşandı, Gerard Pique ve Roberto Carlos...

Haberin Devamı

EN YAŞLI OYUNCU

Ayrıca İspanyol stoper, 34 yıl ve 260 gün ile Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncusu oldu

Katalan ekibi, grubun dördüncü haftasında Dinamo Kiev ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sonrasında Benfica'yı konuk edecek olan Koeman'ın öğrencileri, son maçta Bayern Münih ile Almanya'da oynayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Dinamo Kiev

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!