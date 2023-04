Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan kafa karıştıran Lionel Messi cevabı! Belgelerle konuştu...

Haberin Devamı

İspanya La Liga devi Barcelona'nın başı geçmişte yaşandığı iddia edilen olaylar sebebiyle dertte.

Katalan ekibinin 2001-2018 sezonları arasında maçlarda avantaj sağlamak amacıyla eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete ödeme yaptığı iddia ediliyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün (17 Nisan 2023) ise Barcelona Başkanı Joan Laporta, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Laporta ayrıca dün oynanan Getafe-Barcelona maçından önce Messi'nin transferi hakkındaki soruyu da yanıtladı.

"YAŞANANLAR BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL!"

Haberin Devamı

Joan Laporta, şu sözlerle basın toplantısına başladı: "Bugün sadece Barcelona taraftarlarına değil, tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bu olaylar yıllar önce yaşandı yani şu an ki yönetim kurulunun sorumluluğunda değil. Barcelona taraftarları şu an bir karalama kampanyasının çilesini çekiyor. Bunlar gerçekle hiçbir bağı olmayan iftiralar. Barcelona her zaman fair-play (adil oyun) örneği olan bir takım olmuştur".

"Biz bir şeyi kazandığımızda birlikte kazanmış oluruz. Kaybettiğimizde ise rakibimizi kutlar, bahanelere sığınmayız. Bu bir spor ve bu da Barcelona'nın sporu yorumlama biçimi. Kazanmayı severiz ve bunu iyi oynayarak yaparız. Bunu hakem yardımıyla başarmayı sevmeyiz. Muhaliflerimiz her zaman var. Bir kulüpten daha fazlası olmamızın bedelini bize ödetmek istiyorlar. Hiçbir karalama kampanyası Barcelona'nın global bir marka olmasını ve insanların kalplerine girmesini engelleyemez."

"BİZE OPERASYON DÜZENLİYORLAR!"

Barcelona'ya operasyon düzenlendiğini düşündüğü belirten Laporta, şunları söyledi: "Bariz bir amatörlüğe imza atan La Liga Başkanı Javier Tebas'a dikkat çekmek istiyorum. Hataları verilerle davaya belge sağladı. Diğer yandan görevlerinin gerektirdiği sağduyuyu gösteren insanlar da oldu. Bu insanlardan biri de FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino. Kendisine yargısız infaza imza atmadığı için teşekkür ediyorum."

Haberin Devamı

"Bu bize karşı yapılan bir operasyon ve hiçbir şey tesadüf değil. Barcelona'nın tünelin ucundaki ışığı gördüğünü anladılar ve bu operasyonu düzenlediler. Barcelona'yı finansal olarak kurtardık. Yeniden rekabetçi bir takım haline geldik. İşte tam burada bizi sportif açıdan istikrarsızlaştırmak amacıyla yapılan operasyonun sebebini görüyorum. Bu yüzden her zamankinden daha fazla birlik olmalıyız."

"Bu operasyon Barcelona yeni bir Avrupa turnuvasının formatı (Avrupa Süper Ligi) üzerinde çalışırken yapıldı. UEFA'yı da bu organize linçin içine çekmeye çalışıyorlar. Bu bir tesadüf değil."

AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI NASILDI?

Şu an içinde Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olması beklenen yeni turnuva. Şampiyonanın formatının Euroleague gibi olacağı konuşuluyordu. Yani ligde yer alan takımlar sezon boyunca birbirleriyle karşılaşacaktı. 20 Nisan 2021'de bu turnuva resmen duyuruldu fakat ligin kurucusu olan on iki takımdan dokuzu, kendilerine gelen taraftar tepkileri sebebiyle ligden çekildi. Turnuvanın gelecek yıllarda yeniden kamuoyuna duyurulacağı iddia ediliyor.

Haberin Devamı

"LA LIGA BAŞKANI BARCELONA'NIN İTİBARINI SARSMAYA ÇALIŞIYOR."

La Liga Başkanı Javier Tebas'ı sorumsuzlukla suçlayan Laporta, basın toplantısına şu cümlelerle son verdi: "La Liga Başkanı Javier Tebas, bu konuda tamamen sorumsuzca bir davranış sergiledi. Kendisi Barcelona'nın itibarını sarsmaya çalışıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı fakat şu an temkinli davranıyor. Tebas gibi hareket etmedi. UEFA bunun adli bir süreç olduğunu anlıyor."

"MESSI DÖNECEK!"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, gündemi sarsacak hareketler yapmaya devam ediyor. Dün (16 Nisan 2023), Barcelona ile Getafe, La Liga'nın 29. haftasında karşı karşıya geldi. Maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı ama Laporta'nın yaptığı açıklama kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

Haberin Devamı

Karşılaşma başlamadan önce bir Barcelona taraftarı Laporta'ya, "Messi geri dönecek mi?" sorusunu sordu. 60 yaşındaki başkan ise taraftarın bu sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Evet!".

MESSI: "TANRI NE İSTERSE O OLACAK!"

Geleceği hakkında birçok iddia bulunan Lionel Messi, kendisinin oynadığı bir reklam filminin çekiminde konuyla ilgili soruya cevap verdi. Arjantinli yıldız, şunları söyledi: "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak."

Haberin Devamı

PSG TARAFTARLARI MESSI'Yİ ISLIKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Fransız ekibi PSG'nin (Paris Saint-Germain) UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'e elenmesinin ardından taraftarlar oyuncuları protesto etmeye başladı. Bu protestolara en çok maruz kalan isim ise Lionel Messi. Fransız taraftarlar, maç içinde Arjantinli oyuncu topla buluştuğu anda onu ıslıklıyor.

MESSI'YE 4 TAKIMIN İLGİSİ VAR

Messi'nin bu sezonun sonunda Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi sona erecek. Bu sebeple yıldız oyuncu hakkında her geçen gün farklı iddialar ortaya atılıyor. İşte 35 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği iddia edilen 4 takım:

Barcelona: Barcelona, eski yıldızını istiyor. Messi ise yuvasını. İki tarafta bu transfer için istekli fakat ekonomik zorluklar bu transfere engel olabilir. Başkan Joan Laporta'nın bugün basın toplantısı düzenlediği Negreira Davası da transferi zora sokuyor.

Paris Saint-Germain: Fransız ekibi, taraftarlar tarafından tepki görmesine rağmen yıldız futbolcusu ile yollarını ayırmayı düşünmüyor. PSG, Messi'ye sözleşme yenileme teklifini iletti.

Al Hilal: Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın Suudi Arabistan Ligi'ndeki en büyük rakibi olan Al Hilal, rakibine Messi transferi ile karşılık vermek istiyor. Arabistan ekibi, Arjantinli yıldıza yıllık 300 milyon Euro kazanacağı bir kontrat teklif etti.

Inter Miami: Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS (Amerika'nın en üst düzey futbol ligi) ekibi Inter Miami'de Messi'yi transfer etmek istiyor. David Beckham'ın Messi'ye yüksek bir maaşın yanında kulüpten yüzde beşlik bir hisse de teklif ettiği iddia edildi.