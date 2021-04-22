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GeriFutbol Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 23:16 | Son Güncelleme:

Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldı

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Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin futbolseverlere kaliteli bir gösteri sunabilecek bir turnuva olduğu, bu girişimin gerçekleşmesi için futbol dünyasının dayanışma içinde yeni formüller araması gerektiği belirtildi.

"Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası olmamanın tarihi bir hata olacağı görüşüyle bu karar alındı." denilen açıklamada, Barcelona Yönetim Kurulunun, yaşanacak gelişmelere göre ileride tüm üyelerin görüşüne başvurma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Açıklamada, "Özellikle mevcut sosyo-ekonomik ortamda Avrupa'daki futbol kulüplerinin çoğunluğunun görüşlerini paylaştığı, futbol dünyasının finansal sürdürülebilirliğini ve güçlenerek ayakta kalmasını garanti altına almaya yönelik yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.
Madrid Ticaret Mahkemesinin aldığı, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinin haklarını koruyan kararın da dikkate alınması gerektiği aktarıldı

Barcelona, Avrupa Süper Liginin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldı

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