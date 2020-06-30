La Liga'da 19 maçtır mağlup edemeyen Atletico Madrid, daha önce sadece Real Madrid'e karşı daha uzun bir seri yaşamıştı. La Liga'nın 2017/18 sezonundan bu yana Katalonya bölgesi takımlarıyla oynadığı yedi maçta galip gelemeyen Atletico, bu karşılaşmaların dördünde gol sevinci yaşayamadı.

La Liga tarihinde Barcelona deplasmanlarında Atletico'dan daha fazla gol atan tek takım Real Madrid. La Liga'da oynadığı son dört iç saha maçını gol yemeden kazanan Barcelona, beş maçlık bir seriyi en son Pep Guardiola yönetiminde yakalamıştı.

La Liga'nın tekrar başladığı haziran ayından bu yana çıktığı beş maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Atletico forveti Diego Costa, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 14 karşılaşmada yapabilmişti. Atletico Madrid'e resmi maçlarda 31 gol atan Barcelona forveti Lionel Messi, La Liga'da kaydettiği 24 golün 17'sini Camp Nou'da buldu. Barcelona forması giyen Luis Suarez, Atletico Madrid'e rakip olduğu 18 resmi maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakibi Barcelona. Atletico Madrid'e rakip olduğu yedi maçın altısında gol sevinci yaşayamayan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, gol attığı tek karşılaşmadan galıp ayrıldı.

Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.