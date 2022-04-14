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Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (Maçın özeti)

#Uefa Avrupa Ligi#Barcelona#Eintracht Frankfurt
Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (Maçın özeti)

Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Barcelona'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı.

Almanya'daki 1-1 biten maçın rövanşında Eintracht Frankfurt, rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin 4. dakikasında Kostic ile öne geçen Bundesliga ekibi, 36. dakikada Borre'nin şık golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Kostic bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-0 yaptı.

Barcelona 90'da Busquets ve 90+11. dakikada Depay'ın golleriyle umutlansa da kalan bölümde gol olmadı.

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

İşte yarı final eşleşmeleri;

Leipzig-Rangers/Braga

West Ham United-Eintracht Frankfurt

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembélé, Aubameyang, Torres

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Eintracht Frankfurt: Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rodé, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borré

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#Uefa Avrupa Ligi#Barcelona#Eintracht Frankfurt

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