MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBarcelona 1-2 Granada / Barcelona liderlik fırsatını tepti
GeriFutbol Barcelona 1-2 Granada / Barcelona liderlik fırsatını tepti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 00:12 | Son Güncelleme:

Barcelona 1-2 Granada / Barcelona liderlik fırsatını tepti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barcelona 1-2 Granada / Barcelona liderlik fırsatını tepti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında oynanan erteleme maçında Barcelona, sahasında Granada'ya 2-1 yenilerek liderlik fırsatını kaçırdı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skor avantajıyla kapattı: 1-0.

Maçın 63. dakikasında Darwin Machis ile beraberliği yakalayan Granada, 79. dakikada Jorge Molina'nın golüyle öne geçti: 1-2.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Granada, zorlu Barcelona deplasmanında 2-1 galip gelerek puanını 45'e çıkardı ve 8. sıradaki yerini korudu.
Müsabakanın 66. dakikasında Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart gördü.

La Liga'da 71 puanla 3. sırada kalan Katalan takımı, şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Ligde Atletico Madrid (73) liderliğini korurken, Real Madrid ve Barcelona'nın 71'er, 4. Sevilla'nın da 70 puanı bulunuyor.

Barcelona, 8 Mayıs'ta sahasında Atletico Madrid'e karşı oynayacak.

Diğer yandan, La Liga'daki gol sayısını 26'ya çıkaran Messi, lider olduğu gol krallığı yarışında ikinci sıradaki Karim Benzema (21 gol) ile arasındaki farkı açtı.

Barcelona 1-2 Granada / Barcelona liderlik fırsatını tepti

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi