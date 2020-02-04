Barça Academy İstanbul Beko, APAC Turnuvasında Şampiyon Oldu

Asya Pasifik bölgelerinde bulunan FC Barcelona akademilerinin katıldığı APAC turnuvası, 7-14 yaş arasında 500’ün üzerinde kız ve erkek sporcuyu ağırladı. Avustralya, Hindistan, Japonya, Singapur, Çin ve Türkiye’nin katıldığı turnuvada Barça Academy Barcelona’dan da iki misafir takım yer aldı.

U9, U11, U13 ve U15 olmak üzere 4 yaş kategorisinde düzenlenen turnuvaya Barça Academy İstanbul Beko, U11 takımı ile katıldı. Japonya’dan Shinagawa, Hindistan’dan Mumbai ve Delhi takımlarıyla birlikte D grubunda turnuvaya başlayan takımımız; Delhi’yi 6-0, Shinagawa’yı 2-1 ve Mumbai’yi 8-2 ile geçerken yarı finalde Japonya’nın Nara takımını 3-2 ile geçerek finale uzandı. Finalde Barça Academy Barcelona’yı 1-0 ile geçen miniklerimiz turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva dönüşünde ailelerince havaalanında büyük bir coşkuyla karşılanan U11 takımımızın mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Barça Academy İstanbul Beko Futbol Okulu

5 Kıtada 24 farklı ülkede 52 okul ile her yıl 15.000’in üzerinde sporcuya futbol felsefesini ve değerlerini aşılayan, markasını ve felsefesini dünyanın dört bir yanına yayan FC Barcelona’nın futbol okulları; Barça Academy İstanbul Beko Futbol Okulu adı altında Türkiye’deki 6. Sezonunu geçirirken, bugüne kadar Türkiye’de ise 6.000’nin üzerinde sporcuya eğitim verdi. Proje; İspanyol Proje Direktörü, alanında uzman lisanslı Türk antrenörler ve 700’ün üzerinde sporcusu ile İstanbul’da Maslak ve Maltepe’de bulunan TFF onaylı tesislerinde eğitim hayatını sürdürüyor.