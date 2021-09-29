Barbell upright row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Barbell upright row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Barbell row özellikle sırt kası yapan hareketler arasında en etkili egzersiz olarak gösterilmektedir. Bu muhteşem hareket yapılmadan önce üzerinde çalışılması gereken bir harekettir. Isınmadan ve doğru bir biçimde öğrenilmeden uygulamaya geçilmesi bel sakatlanmalarına yol açabilmektedir. Barbell row hareketini yeni yapmaya başlayanlar, ilk olarak boş bir bar alarak hareketin yapılışını iyice çalışmalıdır. Vücut duruşu ise ayna karşısında vücut yana çevrilerek ayarlanmalıdır.



Barbell Upright Row Nedir?



Barbell upright row hareketinde egzersiz yapacak olan kişi ayakta dik ya da omuzlar hafif önde olacak şekilde durur. Barbell, ağırlık antrenmanlarında, halter, powerlifting ve vücut geliştirmede kullanılan ve her bir ucuna ağırlıklar yerleştirilen uzun bir çubuktan oluşan egzersiz ekipmanıdır. Barbell upright row hareketinde barbell, eller omuz genişliğinden daha az mesafede olacak biçimde tutulur. Bu şekilde kavranan barbell daha sonra yavaşça çeneye kadar çekilir ve sonrasında yavaşça indirilir. Bu hareket Barbell upright row yani ayakta kürek çekme olarak isimlendirilmektedir.



Barbell Upright Row Ne İşe Yarar?



Barbell row hareketleri çeşitli şekillerde barbell kullanılarak yapılan ve vücuttaki belirli bölgelerin etkili bir şekilde çalıştırılmasını, bazı bölgelerde kasa yapılmasını sağlayan egzersizlerdir. Normal row hareketi vücutta daha çok sırt bölgesini bu kapsamda sırt kaslarını ve omuz arkasını çalıştırırken barbell upright row ise öncelikle omzun dıs ve yan tarafını etkin bir biçimde çalıştırmaktadır.



Barbell Upright Row Nasıl Yapılır?



Barbell upright hareketini yapmak isteyenler tarafından bu egzersiz hareketinin nasıl yapılacağı merak edilerek araştırılmaktadır. Barbell upright row hareketi şöyle yapılır:

Barbell iyice çeneye yaklaştırılır. Daha sonra hafif ve kontrollü bir biçimde nefes verilerek başlangıç durumuna indirilir.

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Barbell upright row hareketinin, 4 set ve 10-12 tekrar ile yapılması spor eğitmenleri tarafından genellikle tavsiye edilmektedir. Spor salonlarında ya da spor merkezlerinde antrenörleri veya spor eğitmenleri eşliğinde çalışanlar onların talimatlarına uygun olarak barbell upright row hareketini uygulayabilirler. Bu hareket ve tekrarlarına dair kararları boy ve kilonuz başta olmak üzere sizi en iyi şekilde tanıyan eğitmenleriniz veya antrenörleriniz verecektir.

Belirtilen set ve tekrar sayıları sonrasında egzersiz sona erer. Farklı hareketler arasındaki birer dakikalık dinlenme molasına dikkat edilmelidir. Setler arasında da uygun bir süre mola verilmelidir.

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Barbell upright row hareketi yapılırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususlardan en önemlisi; hareket esnasında vücudun öne ya da arkaya sallanmasını önlemektir. Bir diğer önemli nokta ise dirseklerin muntazam olarak dışarıya doğru hareket ettirilmesidir. Barbell upright row hareketi yapılırken bar yukarı doğru çekildiğinde birkaç saniye beklenmeli ve sonra yavaşça indirilmelidir. Bu bekleme sırasında trapez kasına kan dolmakta ve böylelikle kas daha iyi çalışabilir hale gelmektedir.



Barbell Upright Row Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Barbell upright row hareketinin nasıl yapılacağı kadar hangi kasları ve vücuttaki hangi bölgeleri çalıştırdığı konusu hakkında da bilgi edinilmek istenmektedir. Özellikle bu egzersizi yapacak olanlar merak etmektedir. Barbell upright row, trapez kaslarını çalıştırır. Bu kasları çalıştırmak için omuz ya da sırt programlarına özellikle eklenmektedir.