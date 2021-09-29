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Barbell Bench Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Barbell Bench Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

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Barbell Bench Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Barbell Bench Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Spor salonlarında bulunan ve bench ismi verilen düz banklar sayesinde farklı hareketler yaparak vücudun çeşitli kas gruplarını çalıştırmak mümkündür. Bu banklarda sıklıkla yapılan hareketlerden biri de barbell bench press olarak isimlendirilir. Peki, barbell bench press nedir ve ne işe yarar, bu hareket hangi kas gruplarını çalıştırır ve nasıl yapılır tüm detayları ile derledik.

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Spor salonlarında sıklıkla tekrar edilen barbell bench press, orta zorluk seviyesinde bir harekettir. Aynı zamanda bench press ya da medium-grip bench press olarak da anılmaktadır.

Barbell Bench Press Nedir?

Barbell bench press vücuttaki birçok kas grubunu çalıştırmaya yardımcı olan bir itme hareketidir. Bu hareket yapılırken bench ve barbell eş zamanlı olarak kullanılır. Bench üzerinde sırt üstü yatıldığı için de itme hareketi oldukça dengeli bir biçimde tamamlanmış olur.

Barbell Bench Press Ne İşe Yarar?

Barbell bench press, kas oranını artırmak veya mevcut kaslardaki gücü desteklemek amacıyla yapılmaktadır. Bu hareketin düzenli yapılmasıyla; göğüs, triceps ve omuz kasları çalıştırılmaktadır. Harekete bar eklenmesi, daha kolay ağırlık ilave etmek demektir. Bu şekilde kas ve güç kazanmak daha da kolaylaşır.

Barbell Bench Press Nasıl Yapılır?

Barbell bench press, iki adımda tamamlanabilen bir hareket türüdür. Buna göre, öncelikle bench üzerine sırt üstü yatılır. Ardından da bar, omuz genişliği ya da biraz daha geniş bir açıda (kollar diz olacak biçimde) tutulur. Buraya kadar olan kısım başlangıç pozisyonu olarak isimlendirilir. Hareketin diğer adımında bar, dikkatli bir şekilde göğüs hizasına kadar indirilir. Bu esnada dirseklerin vücuda yakın olması son derece önemlidir. Göğüs hizasına kadar indirilen bar burada 1-2 saniye kadar tutulur. Ardından başlangıç pozisyonuna geri dönülerek hareket tam tur tamamlanmış olur.

Barbell Bench Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Barbell bench press, göğüs hareketleri olarak isimlendirilen egzersiz grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu hareketin en etkili olduğu bölge göğüs alanıdır. Ancak barbell bench press ile aynı zamanda omuz kasları ve tricepsler de çalıştırılmaktadır.

Barbell Bench Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüm egzersizlerde olduğu gibi, barbell bench press yaparken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki harekete başlamadan önce barın tam olarak kavrandığından emin olmaktır. Bar, baş parmaklarla mutlaka kavranmalıdır. Sırtın boşta kalmaması ve kavis almaması da barbell bench press yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Bunun için de bench üzerinde düz yatmaya ve belin banka oturmasına özen gösterilmelidir.

Barbell Bench Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Barbell bench press yaparken çalıştırılmak istenen hedef bölge göğüs kas grubudur. Ancak bu hareketi yapmakta zorlananlar ya da farklı hareketlerden de faydalanmak isteyenler için alternatif egzersizler bulunmaktadır. Machine chest press, machine fly, barbell inçline bench press, dumbell fly ve şınav; bu noktada alternatif sayılabilecek diğer göğüs hareketleridir.

Barbell Bench Press Faydaları Var mıdır?

Barbell bench press, özellikle profesyonel sporcular için vazgeçilmez bir göğüs hareketidir. Göğüs bölgesinde hacimli ve sağlam bir görüntüye kavuşmanın olmazsa olmazı barbell bench press olarak anılmaktadır. Bu hareketi dik yapmanın yanı sıra açılı bir biçimde yapmak da mümkündür. Göğüs grubu makinelerde yapılan hareketlerle de desteklenebilir. Ancak, barbell serbest ağırlıklarla kullanılabilmektedir. Barbell yardımıyla yapılan hareketler de makine kullanılarak yapılan hareketlere kıyasla daha etkili kabul edilir. Dolayısıyla göğüs kaslarını artırmak ve güçlendirmek isteyenler için en iyi ve en faydalı seçenek barbell bench press olarak kabul edilmektedir.

 

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