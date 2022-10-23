Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Bandırmasporlu Isaac fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Spor Toto 1. Lig#Bandırmaspor#Isaac
Bandırmasporlu Isaac fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 17:21

Bodrumspor evinde oynadığı Beyçimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından fenalaşan Bandırmaspor oyuncusu Isaac hastaneye kaldırılırken, dilinin boğazına kaçtığı bildirildi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Bodrumspor, kendi evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından soyunma odasına giden Bandırmaspor oyuncusu Isaac fenalaştı. Durumu fark eden takım arkadaşları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Isaac, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bandırmasporlu Isaac fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Gözden Kaçmasın

Bodrumsporla Bandırmaspor yenişemediBodrumspor'la Bandırmaspor yenişemediHaberi görüntüle

DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞ

Maçın ardından değerlendirme yapan ve Isaac’in durumu hakkında bilgi veren Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Geçen hafta, iç sahada aldığımız sonuç nedeniyle çalkantılı bir hafta geçti. Takım olarak burada nasıl tepki vereceğimiz çok önemliydi. Mücadele ve oyun anlamında ilk yarı golü bulduk. Ondan sonra gol geldi. Baktığımızda Bandırmaspor’un her saha da her şartta her rakiple oynayabilecek bir gücü ve her zaman kapasitesi var. Bugün önemli olan bu tepkiyi vermekti. Maç mücadele anlamında yüksek mücadeleyle geçti. Son 6 haftada 4 beraberliğimiz oldu, kazanmayı çok istiyoruz. Bu süreçte kazanamadık ama bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi kendi oyun kalitemize eklediğimizde kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şu an hastaneye götürüldü. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bandırmasporlu Isaac fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Bandırmaspor#Isaac

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez