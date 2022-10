Bandırmasporlu Isaac fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Bodrumspor, kendi evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından soyunma odasına giden Bandırmaspor oyuncusu Isaac fenalaştı. Durumu fark eden takım arkadaşları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Isaac, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞ



Maçın ardından değerlendirme yapan ve Isaac’in durumu hakkında bilgi veren Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Geçen hafta, iç sahada aldığımız sonuç nedeniyle çalkantılı bir hafta geçti. Takım olarak burada nasıl tepki vereceğimiz çok önemliydi. Mücadele ve oyun anlamında ilk yarı golü bulduk. Ondan sonra gol geldi. Baktığımızda Bandırmaspor’un her saha da her şartta her rakiple oynayabilecek bir gücü ve her zaman kapasitesi var. Bugün önemli olan bu tepkiyi vermekti. Maç mücadele anlamında yüksek mücadeleyle geçti. Son 6 haftada 4 beraberliğimiz oldu, kazanmayı çok istiyoruz. Bu süreçte kazanamadık ama bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi kendi oyun kalitemize eklediğimizde kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şu an hastaneye götürüldü. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır" diye konuştu.

