Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez yol ayrımında

TFF 1. Lig kulübü Royal Hastanesi Bandırmaspor; federasyon ödemelerinin aksaması, koronavirüs salgınının etkisi, kulüp üzerindeki icra ve temlikler nedeniyle zor günler geçiriyor. Başkan Onur Göçmez'in istifa kararı aldığı ve kulübün önünü açmak için genel kurula gideceği belirtildi.







Hafta içi Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile görüşen Onur Göçmez kulübün maddi sıkıntılarını anlattı. Göçmez, şehirden beklentilerini dile getirip, destek istedi. 2018-2019 sezonunda 2. Lig'de küme düşmekten son dakika golüyle kurtulan Bandırmaspor'un geçen sezon şampiyon olmasında büyük rol oynayan Göçmez ve yönetimi, maddi sorunlardan yorulduklarını belirtti. Yakın çevresine kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, taraftar ve birkaç firma dışında şehrin dinamikleri tarafından yalnız bırakıldığını anlatan Başkan Onur Göçmez'in, bu şartlarda devam etmeyeceğini söylediği öğrenildi.



Yönetimin istifasını engellemek ve maddi konularda destek olmak için Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un devreye girdiği, önümüzdeki hafta somut adımlar atarak tekrar Onur Göçmez ile görüşeceği gelen haberler arasında.

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