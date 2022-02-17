Bandırmaspor ile Manisa FK yenişemedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İtiraf ettiler... Ateş hattındayız Dünya şaşkına döndüİtiraf ettiler... 'Ateş hattındayız' Dünya şaşkına döndü! #Hong Kong
Dünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilirDünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilir#RUSYA
Çanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü Müsilaj geri döndüÇanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü! Müsilaj geri döndü#Çanakkale Boğazı
16 yaşındaki Sılanın öldürülmesi... Bakan Soyludan açıklama16 yaşındaki Sıla'nın öldürülmesi... Bakan Soylu'dan açıklama#İçişleri Bakanı
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorumZor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!#Kraliçe Elizabeth
17 ülke oldu Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...17 ülke oldu! Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... 'Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...'#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bandırmaspor ile Manisa FK yenişemedi

#Spor Toto 1. Lig#Bandırmaspor#Manisa FK
Bandırmaspor ile Manisa FK yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında RH Bandırmaspor, Manisa FK'yı ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Haberin Devamı

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

RH BANDIRMASPOR: Gökay Değirmenci, Cüneyt Köz, Dos Santos, Alpay Koldaş, Mulumba( Dk. 72 Pucko) Guido Koçer(Dk. 46 Landel), Keny, Mehmet Özcan (Dk. 86 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas( Dk. 62 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun, Osmajic( Dk. 72 Akabueze)

MANİSA FK: Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa( Dk. 86 Kouter), Hakan Barış, Sadi Karaduman, Landre, Muhammet Taha Şahin, Ozegovic( Dk. 86 Diallo) Özgür Çek( Dk. 73 Bedirhan Altunbaş), Ouambe(Dk. 62 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk.73 Okan Eken)

SARI KART: Dk.32 Erhan, Dk. 43 Nizamettin (Manisa FK) Dk. 43 Osmajic, Dk. 65 Caner Cavlun, 90+2 Dos Santos (RH Bandırmaspor)

Bandırmaspor ile Manisa FK yenişemedi

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Ligi 25’inci hafta karşılaşmaları kapsamında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Manisa FK’yı evinde konuk etti.

30’uncu dakikada Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşu kullanan Mulumba’nın ceza sahasına gönderdiği i topa,  Manisa Fk’lı Hakan Barış ters bir kafa vurunca filelere giden topu kaleci Birkan Tetik kornere göndermeyi başardı. İlk yarıda golsüz sona erdi.

65’inci dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında, atılan uzun pasla buluşan Keny, ceza alanına girdi. Kaleciyi geçen Keny’nin kaleye gönderdiği top, direkten geri döndü. ı.

83’üncü dakikada Bandırmaspor’da Levent Ayçiçek, sol kanatta topla buluştu. Levent’in ceza alanı dışından sert şutunu Kaleci Birkan Tetik çelmeyi başardı.

Daha sonraki dakikalarda her iki takım oyuncuları da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince, maçta 0-0 sona erdi.

Bandırmaspor ile Manisa FK yenişemedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Bandırmaspor#Manisa FK

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse