Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: “Transfer politikasında hata yaptım..."

Bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Göçmez, istedikleri hedefi şu ana kadar yakalayamadıklarını söyledi.

Şu anki durumdan memnun olmadığını ifade eden Göçmez, " Ortada bir başarısızlık var, bunun sorumlusu başta benim ama kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Göçmez, üç puanın kendileri için motivasyon olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar olan hedeflerimizi tutturamadık. Transfer politikasında kendimi hatalı görüyorum. Transferlerde bazı bölgelere daha da takviye yapabilirdik. Baktığınızda 5 puana sahibiz. Yönetim olarak motivasyona ihtiyacımız var. Bu yüzden alacağımız üç puan bizim için çok önemli."

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...