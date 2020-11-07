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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Bandırmaspor 0-1 Giresunspor

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Bandırmaspor 0-1 Giresunspor
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan (Dk. 46 Gökay Güney), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk.76 Selçuk
Alibaz), Onur Akbay, Rayos Serna (Dk.63 Erkan Taşkıran), Del Valle (Dk.76 Berat
Satılmış), Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 55 Traure)
Giresunspor: Tolgahan Acar, Dıarra,Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 65 Erol Can Akdağ), Nalepa (Dk.85 Kerem Kalafat), İbrahima Balde, Sadri Karaduman, Da Luz Junior (Dk. 80 Uzodimma), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ
Gol: Dk. 15 İbrahima Balde (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Dk.23 Mehmet Taş, Dk. 69 Nalepa (Giresunspor), Dk.28
Landel, Dk. 45 Gökhan Değirmenci, Dk.55 Onur Akbay, Dk. 61 Gökay Güney, Dk 64
Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Traure (RH Bandırmaspor)

Bandırmaspor 0-1 Giresunspor

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