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Bandırmaspor 1-0 Kocaelispor

#1. Lig#Bandırmaspor#Kocaelispor
Bandırmaspor 1-0 Kocaelispor

Spor Toto 1 Lig’in 13. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto 1 Lig’in 13. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu
Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör (Dk.60 Alpay Koldaş), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas(Dk.72 Guido Koçer), Akabueze (Dk.85 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek(Dk.85 Burak Süleyman)
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Dino Ndlovu (Dk.43 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Omolo(Dk.72 Dilaver Güçlü), Semih Karadeniz, Diop (Dk.46 Yılmaz Özeren), Tisdell (Dk.46 Pereira), Benhur Keser
Gol: Dk.30 Mehmet Özcan(Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Dk.19 Mehmet Taş, Dk.50 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

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#1. Lig#Bandırmaspor#Kocaelispor

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