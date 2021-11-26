Balotelli ve Gökhan İnler’in kebap keyfi

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 haftada elde ettiği 19 puanla 10. basamakta yer alan Adana Demirspor’un başarılı oyuncuları Balotelli ve Gökhan İnler, geçtiğimiz gün kentte uzun yıllardır kebapçılık Yaşar Aydın’ın kebapçısına gitti.

Aydın’ın kendi tarifi olan boru kebabın ve diğer kebap çeşitlerini tadan Balotelli ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

’BALOTELLİ’NİN DOPİNGİ ADANA KEBABI’



Kebapçı Yaşar Aydın, daha önce Beşiktaş maçı öncesinde tesislerde boru kebabı ziyafeti verdiklerini belirtirken, "Sonraki süreçte takıma doping etkisi yarattı. Balotelli de gollerini sıralamaya başladı. Balotelli gücünü boru kebabından alıyor. Adana’yı ve Adana kebabını çok seviyor. Kebap yerken çok mutlu görünüyor" dedi.