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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!

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Balıkesirspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon formalarını düzenlediği organizasyonla tanıttı.

Kulüp tesislerindeki etkinlikte konuşan Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu Murat Ustalı, "Gri siyah, düz beyaz, düz kırmızı ve bir de çubuklu formamız var. Ayrıca 3 alternatifli kaleci formamız var. Store ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda fiyat belirleyerek taraftarlarımız için satışlarımız başlayacak." dedi.

Ustalı, transfer tahtasının açılması çabalarıyla ilgili bir soru üzerine, bu konuda yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki (UÇK) dosya sayılarının 26'ya yükseldiğini belirten Ustalı, bazı oyuncularla anlaşmaya vardıklarını, bazılarıyla da görüşme halinde olduklarını anlattı.

Kulübün borçlarına değinen Ustalı, "Resmiyette 20 milyon lira fakat faizler ve avukat ücretleri dahil edildiğinde 24-25 milyon lirayı bulan bir borcumuz var. Zor bir süreç ama görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İç transferi de bir yandan sürdürdüklerini aktaran Ustalı, şunları kaydetti:

"Tabii ki eksiklerimiz mevcut. Genç arkadaşlarımız var, tecrübeli oyuncularımız devam ediyor. Transfer tahtasını açarsak iyi olur ama açamazsak mevcut kadroyla devam edeceğiz. Borç çok ciddi. Gerçekten çok dosya var ve biz geldiğimizden beri 1-2 dosya eklendi. Daha da eklenebilir. Biz her gün güncel UÇK dosyalarını alıyoruz. En son Batuhan İşçiler'in doyası eklendi. Çözmek için çaba sarf ediyoruz."

Toplantı, oyuncular Andrija Vukovic, Antonio Mrsic, Serdar Güncü, Emir Dede, Yiğithan Kır, Yasin Yiğit Berber ve Foxi Kethevoama tarafından formaların tanıtılmasıyla sona erdi.

Balıkesirsporun yeni sezon formaları tanıtıldı

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