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GeriFutbol Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 20:52,Son Güncelleme:/

Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi

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Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı. Aralık ayında göreve başlayan Ramazan Kurşunlu ile 7 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 7 puan toplayabildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik sorumlu Kurşunlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ün getirileceğini söyledi.

Dağlı, Gül için yarın saat 14.00'te kulüp tesislerinde imza töreni yapacaklarını kaydetti.

Ligin 13. haftasında Ali Tandoğan'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Ramazan Kurşunlu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 7 maçta, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi, Kurşunlu yönetiminde kalesinde 9 gol görürken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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