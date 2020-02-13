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GeriFutbol Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten taraftara destek çağrısı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 22:11,Son Güncelleme:/

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten taraftara destek çağrısı

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Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten taraftara destek çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecekleri maç için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Bu galibiyetin bir anlamı olması için, İstanbulspor'u da yenmememiz gerekiyor." dedi.

İstanbulspor maçının önemine dikkati çeken Şimşek, "Bu maçı almak zorundayız ve hafta içi çalışmalarımızı ona göre yaptık. Taraftarlarımızdan puan durumuna bakmalarını ve karar vermelerini istiyorum. Futbol taraftarsız olmaz. Galibiyet için taraftara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yusuf Şimşek, İstanbulspor karşısında galip gelip, play-off yolunda önemli bir avantaj elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşekten taraftara destek çağrısı

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