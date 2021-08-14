Balıkesirspor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de heyecan yeni sezon heyecanı başladı. Ligin ilk haftasında Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlayacak.

BALIKESİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda bu akşam 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT SPOR ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Biz de bu ligde varız

Erginer, Süper Lig'den 4 ciddi takımın TFF 1. Lig'e geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra geçmiş yıllarda alt ligde bu lige çıkan takımlar çok fazla güçlü değildi. En azından mali anlamda ve yatırım anlamında. Bu sene alttan gelen takımlar da yatırım ve mali anlamda çok güçlü. Mali anlamda Süper Lig'den gelen takımları aratmayacak takımlar çıktı. Tabii baktığımızda bu bir yarış. Bu yarışta belirleyici ne kadrolar, ne de paralar.

Harcanan paralar tabii ki çok önemli bir faktör ama başarıyla yüzde 100 doğru orantılı mı derseniz, değil. Çok fazla bütçeler ayırıp başarılı olamayan takım örnekleri çok fazla. Süper Lig'den çok ciddi kadrolarla bu lige düşen ve sıkıntılar yaşayan takımlar var. Bu ligin dinamikleri farklı çalışıyor. Bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyoruz. Biz de bu ligde varız."

Lige Balıkesirspor deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlatan Erginer, "Sonra bay takımız. Deplasmandaki Tuzlaspor maçından sonra milli maç arası var. Bundan sonra yeni gelen oyuncular dahil herkesi kullanmaya başlayacağız. Fiziksel olarak çok fazla farklılıklar kalmaz." dedi.