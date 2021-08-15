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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 00:06 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor, 3 puanı tek golle aldı

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Balıkesirspor, 3 puanı tek golle aldı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Balıkesirspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.77 Birol Parlak), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 83 Berkay Aykurt), Cumali Bişi
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 86 Mehmet Zahit Çınar), Fethi Özer, Tugay Kaçar, Eray Ataseven, Bregu, Kasongo, Emin Bayram, Arda Köksal (Dk. 58 Odah), Abdurrahman Canlı (Dk. 58 Talha Erdoğan), Erkam Reşmen (Dk. 46 Ali Keten)
Sarı Kartlar: Dk. 63 Hüseyin Karabey, Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 90 Sedat Dursun (Balıkesirspor),
Goller: Dk. 54 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor)

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