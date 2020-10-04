MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBalıkesirspor 2-1 Menemenspor
GeriFutbol Balıkesirspor 2-1 Menemenspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.10.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor 2-1 Menemenspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesirspor 2-1 Menemenspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Menemenspor'u 2-1 yendi.

Menemensporlu Taşkın Çalış'ın 90 7. dakikada kullandığı penaltıyı, Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen kurtararak takımına galibiyeti getirdi.

Futbol: TFF 1. Lig - Balıkesirspor: 2 - Menemenspor: 1
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 81 Abdülkadir Kayalı), Kethevoama (Dk. 66 Bilalli), Otoo, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 Emre Şahin), Ezeh
Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 87 Taşkın Çalış), Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 64 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 52 Oğuz Han Aynaoğlu), Rasheed, Rıdvan Koçak (Dk. 53 Murat Erdemir, Dk. 87 Murat Elkatmış)
Goller: Dk. 14 ve 78 Mrsic (penaltılardan) (Balıkesirspor), Dk. 20 Rıdvan Koçak (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Mrsic, Dk. 32 Kağan Kayalı (Balıkesirspor), Dk.
36 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Domgjonas (Menemenspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle