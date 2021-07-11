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Futbol
Haber Giriş: 11.07.2021 - 05:17 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

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Balıkesirspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

Antalya'da oynanan TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor, şampiyon oldu.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Balıkesirspor ile Yılport Samsunspor karşılaştı.

Balıkesirspor, 6. dakikada Oltion Bilalli'nin attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Karadeniz ekibi, geriye düştüğü maçı 61. dakikada Emirhan Gürler ve 90. dakikada Emirhan Koca'nın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Yılport Samsunspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Öte yandan, play-off finallerinin üçüncülük maçında Bursaspor, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

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