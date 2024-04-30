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“Baladın” Belgeseli 9 Mayıs’ta Red Bull TV’de

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#Hande Baladın#Red Bull#Voleybol
“Baladın” Belgeseli 9 Mayıs’ta Red Bull TV’de
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 17:57

Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeseli 9 Mayıs Perşembe günü Red Bull TV’de gösterime giriyor.

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Kadın voleybolunun yıldız isimlerinden Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeseli 9 Mayıs’ta Red Bull TV’de ekranlarında izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Heyecanla beklenen yapım, Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerindeki dönüm noktaları, oyuncunun öne çıkan özellikleri ve günlük rutinlerine değiniyor.

Kariyeri boyunca orta oyuncu, pasör çaprazı ve smaçör olarak görev alan, hem hücumda hem de savunmada üst düzey bir performans sergileyen Baladın’ın mevkilere adaptasyonu ve maçlara hazırlıkları belgeselde öne çıkan noktalar arasında.

Red Bull yapımı belgesel, 9 Mayıs’ta Red Bull TV’de yayınlanacak.

Belgeselde Hande Baladın’ın yanı sıra voleybol dünyasının önde gelen isimleri TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor.

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“Baladın” Belgeseli 9 Mayıs’ta Red Bull TV’de

Baladın Belgeseli Fragmanı Yayında!

Heyecanla beklenen “Baladın” belgeselinin fragmanı Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı.

9 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan belgeselin fragmanı https://www.instagram.com/p/C6OvSKCMdqj/ adresinden izlenebiliyor.

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#Hande Baladın#Red Bull#Voleybol

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