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"Bakü yarÄ±ÅŸÄ± kolay kolay unutulmaz!" Fransa'da beklenti düÅŸer mi? | Pit-Stop
Formula 1 Azerbaycan GP'si yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n son turu bÃ¼yÃ¼k heyecana sahne olurken Red Bull pilotu Sergio Perez yarÄ±ÅŸÄ± kazanan isim oldu.
Pit-Stop yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle yayÄ±nda!
Formula 1 Azerbaycan GP'si yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n son turu bÃ¼yÃ¼k heyecana sahne olurken Red Bull pilotu Sergio Perez yarÄ±ÅŸÄ± kazanan isim oldu.ÂOkay Karacan, BakÃ¼'den Ã¶ne Ã§Ä±kan noktalarÄ± Pit-Stop'ta deÄŸerlendiriyor.
YorumlarÄ±nÄ±zÄ± bekliyoruz, keyifli seyirler.