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GeriTokyo2020 Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyatlara hazırlanan sporculara destek ziyareti
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyatlara hazırlanan sporculara destek ziyareti

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Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyatlara hazırlanan sporculara destek ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuları Antalya'da kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti.

Kasapoğlu, Antalya’daki hazırlık çalışmaları kapsamında milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile bir araya gelerek sporculara moral verdi.

Daha sonra tekvandoda olimpiyatlara katılacak Rukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün'e destek ziyaretinde bulunan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi.

Milli yüzücüler Emre Sakçı ve Viktoria Zeynep Güneş'in antrenmanını da takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, judoda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek Kayra Almira Sayit, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Mihraç Akkuş ile bir araya geldi. Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti ve milli sporcularla sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'daki ziyaretleri kapsamında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan para atletler Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün ile de bir araya geldi.

Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün'ün paralimpik oyunları öncesi son hazırlıklarını yerinde takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporculara olan inancını dile getirip başarı dileklerinde bulundu.

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