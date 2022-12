Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Engelliler Günü'nde para masa tenisi sporcularına sürpriz ziyaret

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü’nde bakanlık merkez binanın hemen yanında bulunan ve Para Masa Tenisçilerin antrenmanlarını yaptığı spor salonuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



Bakan Kasapoğlu, çalışmalarını bakanlıkta sürdürürken sürpriz bir şekilde bakanlık binasının yanı başında bulunan spor salonunu ziyaret ederek, burada antrenman yapan para masa tenisçilerle bir araya geldi. Sporcular ile yakından ilgilenen ve tek tek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ile bir masa tenisi maçı yaptı.



Bakan Kasapoğlu, maçın ardından sporcular, antrenörler ve antrenmanı izleyen aileler ile sohbet ederken, salonda bulunan en küçük sporcu 6. Sınıf öğrencisi Mehmethan Güler, Bakan Kasapoğlu’na hediye takdim etti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Burada kısa bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu , şunları söyledi:‘’Bugün engel tanımayan sporcu arkadaşlarımla beraberim. Onların inancı, azmi ve tabiki enerjisi herkese örnek olabilecek çapta. Biz her zaman onların yanındayız. Ve onların çabalarına her zaman destek olma, Onları güçlü kılma adına tüm imkanlarımızla varız. Onlar da bayrağımızı çok güçlü bir şekilde temsil etme noktasında bizlere büyük gururlar yaşattılar. Bundan sonra da daha büyük gururlar yaşatacaklarına inanıyoruz. Aramızda, dünya, Avrupa, Paralimpik Oyunları şampiyonları var. Onların izinden giden yeni arkadaşlarımız var. Ve hiçbir engel tanımadıklarını onlar dünyaya enerjileriyle, başarılarıyla ilan ettiler. Meydan okudular adeta. Ben onları tebrik ediyorum, başarılarından dolayı, enerjilerinden, inançlarından dolayı… Tabii onları hazırlayan değerli aileleri, değerli hocaları, yöneticileri de aramızdalar. Onlara da tebriklerimi, şükranlarımı iletiyorum. Her daim, yalnızca bir gün, bir hafta, bir ay değil, her daim onların yanlarında olduğumuzu, tüm imkanlarımızla, devlet olarak, millet olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum. Onlara, ‘iyi ki varsınız, iyi ki engelleri aşarak tüm dünyaya, tüm insanlığa örnek oluyorsunuz’ diyorum ve tebrik ediyorum.’’Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcularla beraber Aydınlıkevler’de bulunan ve Milli Para Masa Tenisçi Nesim Turan’a ait N&T Kum Kafe’ye gitti. Bakan Kasapoğlu ve sporcular, spor salonundan kalan sohbeti, kafede sürdürdüler.