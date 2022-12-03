Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Engelliler Günü'nde para masa tenisi sporcularına sürpriz ziyaret

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü’nde bakanlık merkez binanın hemen yanında bulunan ve Para Masa Tenisçilerin antrenmanlarını yaptığı spor salonuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



Bakan Kasapoğlu, çalışmalarını bakanlıkta sürdürürken sürpriz bir şekilde bakanlık binasının yanı başında bulunan spor salonunu ziyaret ederek, burada antrenman yapan para masa tenisçilerle bir araya geldi. Sporcular ile yakından ilgilenen ve tek tek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ile bir masa tenisi maçı yaptı.



Bakan Kasapoğlu, maçın ardından sporcular, antrenörler ve antrenmanı izleyen aileler ile sohbet ederken, salonda bulunan en küçük sporcu 6. Sınıf öğrencisi Mehmethan Güler, Bakan Kasapoğlu’na hediye takdim etti.

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