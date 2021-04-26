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GeriFutbol Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden sporculara tebrik
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden sporculara tebrik

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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada milli güreşçilerin 3 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandığını belirterek, "Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşatan, ata sporumuzun temsilcilerini tebrik ediyorum. Uluslararası organizasyonlarda, her zaman bayrak taşıyıcı konumunda olan yiğit pehlivanlarımızı alınlarından öpüyor, bundan sonraki müsabakalarda sırtlarının yere gelmemesini temenni ediyorum." dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nı takım halinde ikinci sırada bitiren Grekoromen Stil Güreş Milli Takımı'na ayrıca şükran duygularını ileten bakan Kasapoğlu, mesajında "Milli güreşçilerimizin bu başarılarını, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da göstereceklerine tüm Türkiye olarak inancımızın tam olduğunu belirtiyor, sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlundan Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele eden sporculara tebrik

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