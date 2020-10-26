Bakan Kasapoğlu'dan Hakkari açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Rafting Federasyonu organizasyonuyla Türkiye Rafting 2'nci Ayak Şampiyonası’nın açılışı için kente geldi. Helikopterle Hakkari'ye gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, polis tören mangasını selamladıktan sonra, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Kasapoğlu, kentte yapılan hizmetlerle ilgili Vali Akbıyık'tan brifing aldı.

'HAKKARİ'NİN TERÖRDEN TEMİZLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Hakkari'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Hakkari'de çok önemli bir organizasyon gerçekleşiyor. Rafting şampiyonası ilk kez Zap Suyu'nda gerçekleşecek. Artık Hakkari'nin terörden, her türlü sorundan en güzel şekilde temizlendiğini, kardeşlik ve sevgi ortamının ortaya çıktığını görüyoruz. Burada her çeşit sporun, özellikle doğa sporları, kış sporları gibi sporların en güzel şekilde gerçekleşeceğine dair de çalışmalarımız var. Ben bu vesileyle sporun dönüştüren ruhunu, burada en güzel şekliyle ortaya çıkmasından dolayı duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum. Gerek valiliğimiz gerek belediyelerimizin çok güzel iş birliğiyle hamdolsun ki Hakkari ve ilçelerinde güzel hizmetler gerçekleşiyor. Tabii bunun yanında beldelerimizde de çok önemli projelerimiz var. Biliyorsunuz yüzme projesi, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bununla birlikte il ve ilçelerimizde inşa ettiğimiz havuz projelerimiz Hakkari ve ilçelerinin dört bir köşesinde teker teker yapılıyor ve inşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi, Hakkari'de en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız. Özellikle yatırımlarımız ve yatırımlar sonucunda da spor ruhunun şehrimizde, ilçelerimizde çok güçlü bir potansiyelinin de olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, hem tabana yayılmış bir spor anlayışıyla, hem de yarınların yıldızlarını yetiştirecek bir Hakkari ile dünyaya terörden, kandan beslenenlere bir mesajı da buradan verileceğine inanıyoruz. Bizim bu manada sporun ruhunu, sporun gücünü ortaya çıkma noktasındaki hizmetlerimiz devam edecek."

Bakan Kasapoğlu, Valilikteki açıklamasının ardından esnafı ziyaret etti. Kent merkezinde kendisini karşılayan çocuklara ve vatandaşlara kitap dağıtan Kasapoğlu, Hakkari Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Kent Park'ta Türkiye Rafting 2'nci Ayak Şampiyonası’nın açılış törenine katıldı. Kasapoğlu, Kayak Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Zap Suyu'nda yapılan şampiyonayı izleyecek.

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