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Bakan Kasapoğlu, Stefan Kuntz'u ziyaret etti

#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Bakan Kasapoğlu
Bakan Kasapoğlu, Stefan Kuntzu ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç ve Letonya maçları öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Kuntz'un yanı sıra TFF yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

Kuntz'u yeni görevinden dolayı tebrik eden ve kendisinden takımın durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Norveç ve Letonya ile oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde Alman teknik adama ve milli takıma başarılar diledi.

Burak Yılmaz: 'Geçmişi konuşmaya gerek yok'A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Norveç ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
daha fazla video içinBurak Yılmaz: 'Geçmişi konuşmaya gerek yok'
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#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Bakan Kasapoğlu