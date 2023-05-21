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Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig kupalarının tanıtımına katıldı

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#Bakan Kasapoğlu#Süper Lig Kupası#Sporanasayfa
Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig kupalarının tanıtımına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 12:24

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupaları Alsancak Gençlik Merkezi'nde tanıtıldı.

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Alsancak Gençlik Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen toplantıyla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupaları Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla tanıtıldı. Spordaki yükseli birlikte büyütmeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Alsancak Gençlik Merkezimizde yine bir ilk vesilesiyle bir aradayız. Biliyorsunuz futbol liglerimizde artık sona yaklaşıyoruz. İpi göğüsleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve tabii biliyorsunuz Bakanlık olarak Süper Lig'in ve futbol liglerinin sponsoru bir kurumuz. Spor Toto teşkilatı olarak. Bugün iki kupamızla birlikteyiz. Süper Lig kupamız ve Spor Toto 1. Lig kupamız. Önümüzdeki günlerde tabii biliyorsunuz Süper Lig'in şampiyonu belli olacak. Onun öncesinde de kupayı Bakanlık olarak her yıl sergilediğimiz gibi bu yıl da sergilemeye bugün itibariyle başlıyoruz" dedi.

"Kupa 26 Mayıs'a kadar burada sergilenecek"

Bu yıl kupaları İzmir Alsancak Gençlik Merkezi'nde sergileneceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu özel gençlik merkezimizi inanıyorum ki ziyaretçiler hem görecekler hem de İzmir'e armağan ettiğimiz bu güzel stadı görmeyenler gelip kupa vesilesiyle görecekler. Gençlik Merkezi’nde gençlerimizle bir araya gelecekler. Kupa 26 Mayıs'a kadar burada sergilenecek. Tabii kupamızı kazanacak takıma ve özellikle lige renk katan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Lige, spora, futbola katkılarından dolayı tüm futbol camiasına, spor camiasını gönülden tebrik ediyorum. Tüm sporseverleri bir kez daha İzmir Alsancak Gençlik Merkezi'mize davet ediyorum. Atölyeleriyle, bilim sınıflarıyla, e-spor sınıfından, kütüphanesine, kafeteryasına kadar her türlü imkan Türkiye'nin gururu olan bu gençlik merkezimizde bulunuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig kupalarının tanıtımına katıldı

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#Bakan Kasapoğlu#Süper Lig Kupası#Sporanasayfa

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