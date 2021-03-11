Bakan Kasapoğlu: O zeminlerin mazereti yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde sık sık tartışılan statların bakımsızlığı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir çalışma yaptığını ve statların bakımsızlığına izin vermeyeceklerini söyledi. Dün Wyndham Otel’de spor medyasının yöneticileriyle yaptığı toplantıda statları gerek kulüplere gerek yerel yönetimlere en yeni şekliyle devrettiklerini belirten Kasapoğlu şu açıklamaları yaptı: “Son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan

biri; statların bakımsızlığı. Maalesef tüm kamuoyunca bilinmiyor... Bakanlığımız dünyanın en modern statlarını inşa ediyor. En güzel şekliyle ya kulübe devrediyor ya da ilgili yerel yönetime devrediyor. Stadyumlar teslim edildikten sonra ilgili yönetimlerin vicdanına bırakılıyor.

Hakemi değil, altyapıyı konuşmalıyız



SPOR Bakanı, hakem tartışmalarıyla ilgili “Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz. Bu konuda bir sıkıntı var. Altyapıyı, kişileri bırakıp sistemi konuşmalıyız. Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var. Kısır tartışmaların yerine başarı hikayeleri sporcuları daha çok motive edecektir”

dedi. Kasapoğlu Kulüplerin finansal durumunu iyileştirme ihtiyacı söz konusu olduğunu vurgularken “Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması... İnanıyorum ki; üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek” dedi.

Sporcu sağlığı her şeyden önemli



"Gelinen noktada federasyonumuzla da konuştuk. Bununla ilgili yaptırım, öncelikle sıkı denetim. Federasyonumuzun önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarla statların bu hale gelmesine izin vermeyeceğiz. Onca transferi yapan bir kulüp; stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir.

Bunun mazereti olmaz. Sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak gerekirse federasyon gerekli yaptırımı uygulayacak. İlgili denetimleri güçlü şekilde devam ettireceğiz. Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum."

FiNANSAL DURUMDAN KULÜP YÖNETiCiLERi SORUMLU OLACAK

"Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması... Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken, yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek. Milletimiz inşallah yarınların daha güçlü Türkiye’sinde sporu da parlayan bir yıldız yapacak."

AMATÖRLERE BAŞARILAR

"Pandemide bir süre maçlar oynanmadı. Sonrasında federasyonumuz başarılı şekilde uygulayarak lig maçlarını gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda 17 Nisan’da amatör liglerimiz de inşallah başlayacak. Amatör camiasına başarılar diliyorum."

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...