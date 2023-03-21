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Bakan Kasapoğlu down sendromlu milli sporcular ile basketbol oynadı

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#Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü#Basketbol
Bakan Kasapoğlu down sendromlu milli sporcular ile basketbol oynadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 14:39

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu milli sporcular ile bir araya geldi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na Ankara Altındağ Spor Salonu’nda hazırlanan Down Sendromular Türkiye Milli Basketbol Takımını ziyaret ederek, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı.

“Pırıl pırıl arkadaşlarımızın her zaman farkındayız”

Ziyaretinde milli sporcularla Basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, “Sadece bugüne özgü değil hep bu gençlerimizin bu yeteneklerimizin pırıl pırıl arkadaşlarımızın her zaman farkındayız. Farkında olmaya da devam edeceğiz. O yüzden spordaki erişebilirliği en yüksek derecede sağlama noktasında adımlar attık. Bundan sonrada bu adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yılın her günü tüm imkânlarımızla yüreğimizle onların yanındayız”

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Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu gençlerimiz Avrupa Şampiyonasında ikinciliği getirdiler ülkemize. Eylül ayının sonunda başlayacak olan şampiyonada şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyorlar. Bizde bugün onların yanındayız. Bugün antrenmanlarına katıldık. Motivasyonları bu anlamdaki inançları ve gayretleri en yüksek derecede olduğuna şahit olduk. Bundan sonrada onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece bir gün bir hafta değil. Yılın her günü tüm imkânlarımızla yüreğimizle onların yanındayız. Onları seviyoruz. Onlar bizim, ülkemizin ve milletimizin umudumuz. Bizde hep birlikte onların değerli aileleri ile beraber devlet olarak, federasyon olarak, kulüpler olarak bu yolu yürüyeceğiz. Bu sevinci ve bu umudu büyüteceğiz.”

Açıklamanın ardından Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcu Emre Bolluk’un doğum gününü pasta keserek kutladı.

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#Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü#Basketbol

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