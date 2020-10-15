Bakan Kasapoğlu: "2021 yılında Türkiye’nin futbol ve diğer branşlarda yukarıya yürüyüşü devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecek sene Türkiye'nin futbol ve diğer branşlarda yükselişinin devam edeceğini belirten Kasapoğlu, "Biliyorsunuz bu 5inci maç. Salgın sürecinden sonraki yeni normalde 5'inci maç. 1 tanesi hazırlık, 4 tanesi Uluslar Ligi karşılaşması. Güzel gelişmeler var. Birlikte izledik. Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bununla birlikte tabii ki eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama biz takımımıza güveniyoruz. En geç takımlardan bir tanesiyiz. İnşallah gerek Uluslar Ligi gerekse de Avrupa Şampiyonasında, 2021 yılında Türkiye'nin futboluyla, diğer branşlarıyla ileriye, yukarıya yürüyüşü devam edecek. Takımımıza, sporcularımıza, teknik ekibimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.



"REKABETİN YOĞUN OLDUĞU MAÇLAR DİLİYORUM"



Milli aranın ardından rekabetin yoğun olduğu bir lig dileyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:



"Tabii bu hafta ligler de kaldığı yerden devam edecek. Tüm takımlarımıza dostluk, centilmenlik ve rekabetin yoğun olduğu maçlar diliyorum."