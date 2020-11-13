Bakan Kasapoğlu: "2 bin yeni antrenör alınacak..."
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda 2 bin yeni antrenör alınacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz" dedi.
Kasapoğlu ayrıca, "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır." dedi.
Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.
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