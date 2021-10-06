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Bakan Kasaoğlu ve Pierre Gasly buluştu! "İstanbul çok büyük ve güzel bir şehir"

#Formula 1#Pierre Gasly#Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alan AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldi.

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Ortaköy'de kurulan Red Bull Racers standında Gasly ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta sonunda gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'ne İstanbul'un mükemmel bir şekilde ev sahipliği yapacağını belirterek, "Türkiye'nin özellikle pek çok konudaki ev sahipliğini tüm dünya biliyor. Spor organizasyonlarında, spor turizmi açısından geldiğimiz nokta açısından da bu haftaki organizasyonumuz yine çok anlamlı organizasyon." dedi.

Intercity İstanbul Park'taki hazırlıkları da bu etkinlik öncesi incelediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz. Tabii Türkiye'nin pek çok branşta son dönemde geldiği aşama bundan sonra da devam edecek. Gerek spor altyapısı gerek sporcu altyapısı, bu anlamda yetişen yeni sporcular gelişen yeni branşlar spor ülkesi olma yolunda her geçen gün iddiamızı güçlendiriyor. Bu çerçevede F1'in yıllar sonra yeniden geçtiğimiz yıl başlaması, yine bu yıl seyircili olarak devam etmesi apayrı heyecan. Dünyaca ünlü pilotların İstanbul'u tecrübe etmeleri, anıları onlar için de çok farklı. Az önce Pierre ile konuştuğumuzda geçtiğimiz yıla dair anıları dinleme fırsatı buldum. Bu yıl da şehri daha fazla tanıma fırsatı bulacağını söyledi. Ülkemizin her köşesi cennet, İstanbul dünyanın en güzel şehri." diye konuştu.

İstanbul'un tanıtımı ve Türk halkının misafirperverliğini gösterme konusunda da bu tür organizasyonların önemli olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bunu da tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, özel sektörüyle en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Tüm sporculara başarı diliyorum. İstanbul’da yarışı izleyecek tüm sporseverlere de keyifli seyirler diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Gasly, İstanbul'da olmaktan mutlu

Geçen yılki yarış öncesi gerçekleştirilen organizasyonla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden aracıyla geçtiğini hatırlatan Pierre Gasly ise "Geçtiğimiz sene köprünün üstünden İstanbul'u görme fırsatım olmuştu. Bu sene boğazın kenarında aynı fırsatı yakaladım. Şehirde Formula 1 arabası sürmek çok farklı bir his. Umarım önümüzdeki yılda da farklı içerikler üretebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Kasapoğlu ve Gasly açıklamalarının ardından kısa süreliğine Red Bull Racers yarış oyununu oynadı.

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Bakan Kasapoğlu, Gasly'ye çinili tabak hediye etti. Gasly ise yarışta kullandığı eldivenleriyle geçen yıl İstanbul yarışı öncesi Ortaköy'de yarış arabasıyla çektirdiği fotoğrafı Kasapoğlu'na takdim etti.

Yarışseverler de meydandaki etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Meydanda bulunan yarışseverler Gasly'ye sevgi gösterisinde bulundu. Fransız pilot da bu kişilerin yanına giderek öz çekim yaptı.

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#Formula 1#Pierre Gasly#Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu